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22.08.2020 15:53
Рубрика: Власть

Названы победители конкурса Минобороны РФ на лучший инновационный проект

Текст: Юрий Гаврилов
В Минобороны РФ подвели итоги ежегодного конкурса "Прорыв в будущее". Инновационные проекты на суд экспертов представляли молодые разработчики, ученые военных вузов и научно-исследовательских организаций оборонного ведомства, а также операторы научных рот Вооруженных сил.

Традиционно конкурс вызывает большой интерес у одаренной молодежи. Всего в нынешнем году туда было отобрано 59 работ из 13 городов России. Решением конкурсной комиссии лучшим инновационным проектом- 2020 признана "Инфракрасная система автоматической посадки беспилотных летательных аппаратов". Ее разработали для решения важнейшей научно-технической задачи - автономной посадки беспилотных летательных аппаратов различного типа на слабо оборудованные посадочные площадки в условиях подавления каналов управления и спутниковой радионавигации, в том числе ночью и в сложных метеоусловиях.

Фото: Alex omen/Wikimedia.org
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Второе место занял проект "Перспективный многофункциональный взрыватель с электронным блоком, залитым полимерной композицией с добавлением углеродных нанотрубок, обеспечивающий требуемую безотказность при пробитии прочных преград". В результате этой работы удалось на практике решить серьезную задачу: разработать интеллектуальный взрыватель и найти способ повышения его безотказности при пробитии прочных преград. Этот способ основан на применении полимерной композиционной заливки электронного блока с добавлением углеродных нанотрубок. Он повышает эффективность действия боеприпасов в 1,2 раза и исключает сбои в работе взрывателей от контактных нагрузок.

Третье место присудили научно-техническому проекту "Коррозионностойкий сборно-разборный трубопровод из композиционных материалов". Он нужен для устойчивого функционирования системы материально-технического обеспечения Вооруженных сил .

В Минобороны РФ сообщили, что призеры и лауреаты конкурса представят свои проекты на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2020".

Справка "РГ"

Основные цели конкурса Минобороны "Прорыв в будущее" - выявить талантливых специалистов Вооруженных сил и создать условия для внедрения в практику новых научных разработок в интересах армии и флота.

Награждение победителей, призеров и лауреатов конкурса пройдет на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2020".

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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