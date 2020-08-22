Не менее 17 человек погибли в авиакатастрофе в Южном Судане

В Южном Судане в субботу утром потерпел крушение грузовой самолет. В результате авиакатастрофы погибли, по предварительным данным, 17 человек, еще один выжил, сообщает агентство "Синьхуа".

Согласно свидетельствам очевидцев, самолет упал вскоре после взлета из аэропорта в городе Джуба, столице Южного Судана. Отмечается, что выживший пассажир был доставлен в больницу в критическом состоянии.

Директор аэропорта Кур Куол заявил, что самолет, принадлежащий одной из коммерческих организаций, направлялся в южносуданские города Авейль и Вау, чтобы доставить зарплату сотрудникам. По его словам, на борту также находились мотоциклы, запасные части, продукты питания.

В настоящее время местные авиационные власти расследуют причину аварии.