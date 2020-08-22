Немков нокаутировал Бейдера и стал чемпионом Bellator

Российский боец ММА Вадим Немков победил нокаутом американца Райана Бейдера, завоевав титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе.

Бой между обладателем титула Бейдером и Немковым должен был пройти девятого мая, однако из-за пандемии коронавируса его проведение было отложено на более поздний срок. Немков является учеником знаменитого российского бойца Федора Емельяненко, а Бейдер в январе прошлого года нокаутировал россиянина на 35-й секунде боя. И Немкову предстояло отомстить за учителя.

Бой Бейдер - Немков стал главным событием турнира Bellator 244, который прошел в американском городе Анкасвилль. Первый раунд поединка стал разведкой. Соперники присматривались друг к другу. И все же Немков работал более активно и чаще попадал по американцу.

Развязка наступила во втором раунде. Могучий хайкик отправил Бейдера на пол, после чего Немков хладнокровно добил оппонента. Рефери остановил бой.

После победы россиянин рассказал о своем плане на поединок. "Хотел заставить работать его вторым номером. В этой ситуации он работает плохо, когда его атакуют, бьют. Этот план сработал. Когда попал ногой в голову, начал добивать. Очень удивился, что судья не останавливал бой так долго. Но в итоге я его добил и выиграл бой. Для меня эта победа очень важна. Я сотворил маленькую историю. Возможно, мы с Бейдером дрались как одни из лучших бойцов в этой весовой категории в мире. Да, есть хорошие ребята в UFC, но я считаю, что мы можем их победить", - сказал Немков после боя.

Для Немкова победа стала 12-й в карьере при двух поражениях. Бейдер уступил в шестой раз при 28 победах.

Добыл очередную победу и еще один боец из России Валентин Молдавский. Единогласным решением судей он победил американца Роя Нельсона.