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22.08.2020 08:41
Рубрика: Спорт

Обладатель Кубка Стэнли "Сент-Луис" не смог защитить титул

Текст: Максим Домчев
Фото: Getty Images via AFP Фото: Getty Images via AFP
Фото: Getty Images via AFP

Обладатель Кубка Стэнли 2019 года "Сент-Луис" проиграл в серии до четырех побед "Ванкуверу" и сложил с себя чемпионский титул.

Фото: Getty Images via AFP
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В шестом матче серии "Сент-Луис" уступил практически без шансов - 2:6. В этой встрече команде снова не смог помочь один из лидеров "Блюз" Владимир Тарасенко. Зато в составе появился Иван Барбашев.

"Ванкувер" сыграл надежно и после двух периодов вел в счете 4:0. Шайбами отметились Джей Бигл, Антуан Руссель, Трой Стечер и Брок Безер. В третьем периоде Тайлер Мотт и "блюзмен" Джейден Шварц обменялись голами, установив окончательный результат встречи.

"Ванкувер" выиграл серию 4-2, выбив из борьбы прошлогоднего триумфатора плей-офф. Теперь в полуфинале Западной конференции "Кэнакс" сыграют с "Вегасом". А в другой паре сойдутся "Колорадо" и "Даллас".

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