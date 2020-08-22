Первый в карьере гол Проворова в плей-офф помог "Филадельфии" обыграть "Монреаль"

"Филедельфия" стала последним полуфиналистом плей-офф НХЛ в Восточной конференции. В шестом матче "летчики" победили "Монреаль" - 3:2, выиграв серию 4-2. Первый в карьере в плей-офф гол на счету российского защитника Ивана Проворова.

Шестой матч серии, который в очередной раз прошел без зрителей в Торонто, начался для "Монреаля" крайне неудачно. Уже на 28-й секунде встречи Иван Проворов бросил по воротам и шайба оказалась в сетке. Это первый гол 23-летнего воспитанника ярославского хоккея в матчах на выбывание в НХЛ.

Успех россиянина закрепил Кевин Хейз, однако Ник Судзуки сократил отставание в счете. Михаэль Раффль снова сделал преимущество "Филадельфии" более комфортным, однако Судзуки снова сократил разницу до минимума. Но на большее "Монреаль" не хватило.

"Филадельфия" вышла в следующий раунд, где сыграет с "Нью-Йорк Айлендерс", который отправил в отпуск Александра Овечкина. В другой паре сойдутся "Тампа-Бэй" и "Бостон".

Проворов после победы заявил о готовности "летчиков" побеждать и дальше. "Прекрасно, что мы убрали с дороги первого соперника, но мы еще не закончили. Собираемся и дальше становиться лучше, продолжать играть в нашу игру и зайти так далеко, как сможем", - приводит слова россиянина сайт НХЛ.