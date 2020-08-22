Новости

МИД Германии предупредил об опасности поездок в Брюссель 10:01
Еще 1094 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:14
Обладатель Кубка Стэнли "Сент-Луис" не смог защитить титул 08:41
Первый в карьере гол Проворова в плей-офф помог "Филадельфии" обыграть "Монреаль" 08:31
В Минздраве опровергли возможность заказа вакцины от COVID-19 через интернет 08:20
В Беларуси возбудили дела за насилие в отношении сотрудников милиции 08:04
Трамп подтвердил, что панически боится акул 07:55
Немков нокаутировал Бейдера и стал чемпионом Bellator 07:52
Более ста россиян вернутся домой из Ташкента спецрейсом 07:16
Эксперт рассказал о вреде беспроводных наушников 07:10
Назван напиток, предотвращающий развитие рака печени 06:55
Спасательные работы на месте взрыва в доме Ярославля завершены 06:23
Диетолог рассказала о продуктах для полноценного завтрака 05:36
Экс-советник Трампа назвал свой арест политическим заказом 05:10
Трамп заявил, что является единственным защитником "американской мечты" 04:59
Рекордное количество заразившихся коронавирусом выявлено в Чехии 04:38
Власти Калифорнии объявили об эвакуации 119 тысяч человек из-за пожаров 04:34
В Ярославле под завалами дома обнаружено тело третьего погибшего 04:10
Байден пообещал жесткие меры в рамках борьбы с коронавирусом 03:57
TikTok оспорит указ Трампа о прекращении сделки с ByteDance 03:20
Большая панда родила детеныша в зоопарке Вашингтона 02:50
США вводят дополнительные ограничения на границе с Мексикой 02:45
До двух увеличилось число погибших при обрушении дома в Ярославле 02:27
Boeing выпустит ультрафиолетовый излучатель для борьбы с коронавирусом 02:23
Предвыборный штаб Байдена собрал за неделю 70 млн долларов пожертвований 01:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
22.08.2020 08:31
Рубрика: Спорт

Первый в карьере гол Проворова в плей-офф помог "Филадельфии" обыграть "Монреаль"

Текст: Максим Домчев
"Филедельфия" стала последним полуфиналистом плей-офф НХЛ в Восточной конференции. В шестом матче "летчики" победили "Монреаль" - 3:2, выиграв серию 4-2. Первый в карьере в плей-офф гол на счету российского защитника Ивана Проворова.
Фото: Getty Images via AFP Фото: Getty Images via AFP
Фото: Getty Images via AFP

Шестой матч серии, который в очередной раз прошел без зрителей в Торонто, начался для "Монреаля" крайне неудачно. Уже на 28-й секунде встречи Иван Проворов бросил по воротам и шайба оказалась в сетке. Это первый гол 23-летнего воспитанника ярославского хоккея в матчах на выбывание в НХЛ.

Гурьянов первым из россиян в НХЛ забросил 4 шайбы в одном матче плей-офф

Успех россиянина закрепил Кевин Хейз, однако Ник Судзуки сократил отставание в счете. Михаэль Раффль снова сделал преимущество "Филадельфии" более комфортным, однако Судзуки снова сократил разницу до минимума. Но на большее "Монреаль" не хватило.

"Филадельфия" вышла в следующий раунд, где сыграет с "Нью-Йорк Айлендерс", который отправил в отпуск Александра Овечкина. В другой паре сойдутся "Тампа-Бэй" и "Бостон".

Проворов после победы заявил о готовности "летчиков" побеждать и дальше. "Прекрасно, что мы убрали с дороги первого соперника, но мы еще не закончили. Собираемся и дальше становиться лучше, продолжать играть в нашу игру и зайти так далеко, как сможем", - приводит слова россиянина сайт НХЛ.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ

Главное сегодня

В Минздраве опровергли возможность заказа вакцины от COVID-19 через интернет
В Ярославле под завалами дома обнаружено тело третьего погибшего
Автоэксперт рассказал о преимуществах регистрации машин через МФЦ
Экипаж изолировался в российском сегменте МКС из-за утечки воздуха
Власти Калифорнии объявили об эвакуации 119 тысяч человек из-за пожаров
17-летний футболист умер в Москве во время тренировки
"Унижение" и "катастрофа": Мировые СМИ в шоке от разгромного поражения "Барселоны"