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22.08.2020 16:58
Рубрика: В мире

Рабочие немецкого порта написали Трампу относительно "Северного потока-2"

Текст: Александр Саможнев

Трудовой коллектив портового города Засниц на острове Рюген в Германии, который используется для строительства газопровода "Северный поток-2", написал открытое письмо "Президенту мировой державы Америки" и отправил в Белый дом.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Проект должен быть завершен в соответствии с верховенством права во всех европейских странах, отмечается в послании. Об инициативе местных жителей известно федеральному правительству и канцлеру Ангеле Меркель, сообщает портал nordkurier.de.

"Мы хотим поговорить с Трампом на чисто человеческом уровне, чтобы он мог получить представление о ситуации на месте. Рабочие относятся к нему с уважением, так как он представляет США", - комментирует событие местный политик от партии ХДС Кристине Цилмер.

По ее словам, из Белого дома пока не было ответа на письмо немецких рабочих. Между тем Рюген и порт Мукран, где на якоре стоит российское трубоукладочное судно "Академик Черский" и хранятся трубы, находятся в избирательном округе Ангелы Меркель. Угроза Засницу со стороны США фактически означает политический вызов канцлеру.

Фото: Aксель Шмидт/ РИА Новости
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Цилмер также отметила, что на местах рассчитывают на более энергичную политику Берлина на посягательства США в отношении "Северного потока-2".

Ранее три американских сенатора во главе с Тедом Крузом потребовали от администрации порта города Засниц прекратить поддержку строительства "Северного потока-2". При этом угрожали финансовым выживанием предприятия, информирует газета Handelsblatt.

В мире Европа Германия В мире США Газопровод "Северный поток-2"

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