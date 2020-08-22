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22.08.2020 20:03
Рубрика: Спорт

"Динамо" проиграло "Арсеналу", "Химки" уступили "Ахмату"

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Очередные матчи состоялись в рамках четвертого тура РПЛ.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Тульский "Арсенал" одержал первую в сезоне победу, переиграв 2:0 одного из лидеров чемпионата - "Динамо". Хозяева открыли счет в первом тайме после удара Даниила Лесового. Во второй половине встречи в ворота "Динамо" был назначен пенальти, который реализовал все тот же Лесовой. Таким образом "Арсенал" набрал 4 очка после четырех туров. В активе "Динамо" - 7 очков.

"Ахмат" на выезде переиграл "Химки" - 1:2. На 21-й минуте встречи хозяева после удара Егора Данилкина вышли вперед. Отыгрались грозненцы на 72-й минуте после того, как Владимир Ильин реализовал пенальти. И почти сразу Артем Тимофеев вывел гостей вперед. Отыграться "Химкам" помешало, в том числе, и удаление Брайана Идову на 76-й минуте. После четырех туров у химчан всего одно набранное очко, а "Ахмат" догнал по этому показателю "Динамо".

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