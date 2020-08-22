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22.08.2020 17:26
Рубрика: Общество

Флаг России погрузили в крупнейший аквариум "Москвариума"

Текст: Ангелина Зеленькова

В честь Дня Государственного флага России, который отмечают 22 августа, в Центре океанографии и морской биологии "Москвариум" состоялась премьера подводного представления - водолаз и подводная артистка в костюме русалки погрузились на дно главного пресноводного аквариума "Затопленный лес", где и развернули триколор.

Фото: Александр Корольков/РГ
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"Русалочка" впервые выступила в паре с водолазом. Подводная артистка помогала ему раскрыть двухметровое полотно и плавала с миниатюрным флажком в руках. К этому представлению сотрудники "Москвариума" готовились больше месяца - придумывали подводные сцены, репетировали движения под водой для зрелищного раскрытия флага, отбирали наиболее подходящие ткани главного символа праздника, чтобы он смотрелся под водой ярко.

В ходе 20-минутного представления все желающие смогли сделать яркие фотографии на фоне флага и обитателей аквариума: арапайм - крупнейших пресноводных рыб на планете, а также краснохвостых сомов и родственников пираний - паку. Русалочку - Зою Кушнину, которая с 2017 года погружается в сказочном образе в "Москвариуме", такая компания совсем не пугает. Ее рыбы уже узнают и воспринимают как неотъемлемую часть подводной жизни. Через стекло Зоя поздравляла гостей с праздником, отправляя каждому подводные поцелуи и показывая сердечки.

Кстати, День Государственного флага России на ВДНХ отмечают широко. Например, любители истории смогут сегодня посетить тематические экскурсии по территории ВДНХ и Центру славянской письменности "Слово", а детей ждут лекции и мастер-классы на "Городской ферме". В течение дня на территории ВДНХ волонтеры будут раздавать ленты с изображением российского флага.

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