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22.08.2020 10:39
Рубрика: Власть

Марат Хуснуллин: Я доволен темпами реализации нацпроектов в Брянской области

Текст: Любовь Проценко
Вот уже второй день вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин и первый замминистра строительства и ЖКХ жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин находятся в рабочей поездке в Брянской области.

Они посетили ряд социально значимых объектов, в том числе и тех, где продолжается строительство. Марат Хуснуллин провел совещание по вопросам социально-экономического развития Брянской области. В своем вступительном слове он сказал:

Хуснуллин оценил дорожное строительство в Брянской области

- Хочу отметить, что я полностью удовлетворен, мне понравилось то, что я увидел! Во-первых, хороший темп строительства дорог. В целом Брянская область идет с опережением по освоению по сравнению с другими регионами России по проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Дополнительное финансирование, которое мы выделили, вижу, пошло в работу. Вижу высокую степень готовности объектов. Мост, который буквально в течение пары недель будет запущен и который нужен для города, жители его ждут. Вижу очень хорошую, высокого уровня качественно построенную школу. Приятно удивлен! Хочу отметить хорошую работу строителей, заказчика. Успех такого проекта - это совместная работа заказчика и подрядчика. Школа высочайшего уровня и по соотношению цена-качество одна из лучших в России. Школа готова принять детей в большом микрорайоне застройки. Надо более активно строить жилье, имея такие возможности в виде построенной дороги и социальных инфраструктур, надо увеличивать объемы ввода жилья. Это один из главных вопросов, на котором руководству Брянской области надо сконцентрироваться. Ну и в целом, если Брянская область будет в таком объеме выполнять свои планы, будем изыскивать дополнительные источники.

В регионах Власть Работа власти Регионы Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Брянская область

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