Марат Хуснуллин подвел итоги рабочей поездки в Брянскую область

Подводя итоги рабочей поездки в Брянскую область вице-премьер России Марат Хуснуллин ответил на вопросы журналистов. В частности, он сказал, что очень доволен увиденным. Отметил, что область по всем нацпроектам входит в число лидеров по стране и особенно по строительству дорог. Литейный мост в областном центре, например, сдается почти на полгода раньше.

- В этом году нам дополнительно выделены временно свободные средства Министерством финансов, есть поручение президента тем регионам, которые строят с опережающими темпами, дать дополнительные деньги, напомнил вице-премьер. - На примере Брянска могу сказать: все, что мы дали дополнительно, здесь уже реально вложено в асфальт, железобетон и реальное благоустройство.

Строится в городе, например, дорога по улице Советской, которая станет одной из важнейших транспортных артерий в новом микрорайоне. По программе она должна была быть построена только в 2021 году, а по степени готовности в ближайшие месяцы будет уже готова.

Отдельно остановился Хуснуллин на увиденной им новой школе. Похвалил строителей: очень высокое качество. Деньги вложены небольшие, а школа получилась высочайшего уровня, одна из лучших в стране по соотношению цена-качество. Отметил еще одну особенность: заказчик и подрядчик подошли творчески к ее строительству. Например, такая маленькая деталь: поднимаешься на лестнице, а на ступенях - таблица умножения: "Я такого еще в России не видел. Этого нет в проекте, это чисто работа заказчика и подрядчика. Хороший пример!"

По словам Хуснуллина, очень важно, что стройки в Брянской области, несмотря на коронавирус, не остановились:

- Это уникальная ситуация, когда в области, несмотря на коронавирус, на проблемы с деньгами, работы идут с опережением по всем срокам. Считаю, что это огромная победа! Правительство и впредь, как подчеркивает его глава Михаил Владимирович Мишустин, будет поддерживать регионы, которые могут работать, не терять рабочие места, налоговую базу, когда люди работают и получают заработную плату.

Говоря о дальнейшем развитии Брянской области, вице-премьер отметил очень хороший строящийся спортивный комплекс, Дворец единоборств - для Брянска это будет огромное достижение.

Среди острых проблем, стоящих перед областью, он остановился на чистой воде. Сообщил, что решено в ускоренном темпе подготовить проектно-сметную документацию объектов, которые смогут обеспечить качественной водой жителей Брянщины. Хорошие перспективы у региона, по мнению зампредседателя правительства, и в развитии жилищного строительства, тем более, что и по нему область идет с опережением - лучше, чем по прошлому году. "Мы договорились, что составим системный план по увеличению объемов жилищного строительства, чтобы у людей была возможность улучшить свои жилищные условия, - сказал Хуснуллин. - Я хочу отметить, что большая работа ведется по обеспечению детей-сирот, учителей, медиков жильем".

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поблагодарил федеральный центр за поддержку в реализации нацпроектов и серьезную финансовую помощь.