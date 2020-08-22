В Москве средний прирост новых случаев за сутки в августе отрицательный

Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтверждено 687 новых случаев заражения коронавирусом.

Средний прирост новых случаев за сутки с начала августа отрицательный. Среднесуточный темп прироста случаев COVID-19 за две календарные недели составляет 0,27%. Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в Москве остается на низком уровне.

Среди вновь выявленных случаев 37,5% - у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 40,9% - от 46 до 65, 13,8% - от 66 до 79, еще 6% - старше 80 лет. Дети составляют 1,8 процента. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.