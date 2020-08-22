В Москве у Музея Победы развернули гигантский триколор

В субботу, 22 августа, в России отмечается День Государственного флага. В Москве праздничные мероприятия проходят в парках, музеях и выставочных залах. Одной из центральных площадок праздника в столице стал Музей Победы. Около здания учреждения развернули огромный триколор площадью порядка тысячи квадратных метров.

Самый большой флаг страны, занесенный в книгу рекордов России, хранится в Музее Победы. Торжественная церемония его показа у стен музея проходит ежегодно с 2015 года. В этом году в патриотической акции приняли участие представители подразделений Федеральной службы войск Нацгвардии, Первого отдельного стрелкового Семеновского полка, "Юнармии" и других организаций.

Все желающие смогли сфотографироваться на фоне 40-метрового флага, а после стать свидетелями запуска десятков воздушных шаров. На площади у Музея Победы перед москвичами выступил Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии РФ, который исполнил гимн России.

Впервые триколор, как считают историки, упоминается в указах царя Алексея Михайловича от 1669 года. Тогда на воду спустили первый русский военный корабль "Орел", на борту которого и подняли бело-сине-красный флаг. Широкое распространение он получил уже при Петре I. Сегодня триколор - один из главных государственных символов наряду с гербом и гимном.

Шесть лет назад, 11 июня 2014 года, накануне празднования Дня России впервые развернули гигантский триколор. Это произошло на стадионе "Москвич". По завершении церемонии флаг и передали на хранение Музею Победы.