В подмосковном Ногинске задержан подозреваемый в убийстве двух человек

Следственный отдел по подмосковному Ногинску объявил о задержании 45-летнего мужчины, который подозревается в убийстве мужчины и женщины.

Напомним, 19 августа в частном доме в поселке Обухово Богородского городского округа были обнаружены тела 35-летнего хозяина дома с огнестрельным ранением головы, а также 24-летней девушки.

Как заявили корреспонденту РГ, благодаря грамотно спланированной и успешно проведенной совместной работе следователей и криминалистов ГСУ СК России по Московской области, а также оперативных сотрудников удалось установить личность мужчины, причастного к совершенному преступлению. Им оказался знакомый погибшего. Его нашли и задержали. На допросе он заявил, что убил " из-за личной неприязни". Подозреваемый выстрелил в спящего мужчину из пистолета, после чего задушил проснувшуюся от звука выстрела девушку.

В СК сказали, что в ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения.