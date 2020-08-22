Волонтеры Москвы начали поздравлять горожан с Днем Государственного флага

Сегодня, 22 августа, Россия отмечает День Государственного флага. Поздравить москвичей на улицы города вышли волонтеры. Они рассказывают горожанам об истории праздника и дарят на память ленты триколора. В акции участвуют около 200 добровольцев.

Встретить волонтеров можно на главных площадях, проспектах и бульварах города, возле памятников, парков и культурных центров - всего более 40 точек, где добровольцы будут дарить горожанам главный символ праздника. В планах раздать порядка 50 тысяч лент триколора. Волонтеры рады вернуться к своим делам. 54-летняя Зульфия Вершинина призналась "РГ", что последняя акция, в которой она участвовала, была 8 марта. "Это счастье вернуться к обычной жизни, к добровольчеству. Сегодня на Пушкинской площади я от всей души поздравляю москвичей. Внутри добровольческого движения нас - участников подобных акций называют волонтерами настроения. Мы также готовы рассказать о происхождение праздника тем, кто не знает: День Государственного флага РФ отмечается в России с 1994 года", - поделилась она.

К акции присоединились и представители Совета транспортной молодежи. Они также будут дарить ленты триколора и хорошее настроение пассажирам столичной подземки у входа в метро и на остановках общественного транспорта.

Напомним, официально День Государственного флага Российской Федерации празднуется сегодня, 22 августа. Впервые триколор, как считают историки, упоминается в указах царя Алексея Михайловича от 1669 года. Тогда на воду спустили первый русский военный корабль "Орел", на борту которого и подняли бело-сине-красный флаг. Широкое распространение он получил уже при Петре I. Сегодня триколор - один из главных государственных символов наряду с гербом и гимном.