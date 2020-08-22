Путин назвал развитие Дальнего Востока одной из общенациональных задач

Развитие Дальнего Востока и создание там благоприятных условий для жизни, работы и отдыха - одна из наиболее важных задач, которые стоят перед страной. Об этом президент заявил в приветствии участникам и гостям II Всероссийского молодежного образовательного Дальневосточного форума "Восток".

Форум прошел в онлайн формате, а сейчас открылся его очный этап на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

"Развитие российского Дальнего Востока, реализация его уникального экономического, геополитического, природного потенциала, создание благоприятных условий для жизни, работы и отдыха людей - в числе наших важнейших общенациональных задач", - подчеркнул глава государства. По словам президента, хорошо, что в их решение активно включается молодежь и предлагает свои - "содержательные, неординарные, амбициозные инициативы".

Владимир Путин уверен, что талант и энергия, готовность деятельно участвовать в судьбе страны обязательно помогут добиться успеха.

Напомним, что премьер-министр Михаил Мишустин недавно завершил большую поездку по Дальнему Востоку и обещал доложить президенту об инициативах жителей.