В Приамурье ввели режим ЧС из-за повышения уровня воды в Томи

Комиссия по чрезвычайным ситуациям ввела режим ЧС в городе Белогорск Амурской области. Как сообщается на официальном портале муниципалитета, режим ЧС "Неблагоприятное явление", дополнивший режим ЧС "Опасное явление", связан с повышением уровня воды в реке Томь, левом притоке Зеи.

Отмечается, что по состоянию на 8 утра 22 августа уровень Томи составил 365 сантиметров. Сохраняется прогноз гидрологов о том, что к 24-25 августа он достигнет 400 сантиметров. В эти дни в Приамурье ждут циклон, который принесет дожди, местами ливни с грозами, ветер до 15 метров в секунду.

Региональное ГУ МЧС России по Амурской области в свою очередь информирует, что продолжает мониторинг гидрологической обстановки в городе. Проведенное ими моделирование ситуации показало, что в зоне подтопления могут оказаться 55 частных жилых домов и дворов, 350 дачных участков и участки дорог, расположенные в низинах.

Вчера спасатели аэромобильной группировки спасателей и Центра гражданской защиты и пожарной безопасности региона продолжили укреплять насыпную дамбу по берегу реки Томь в районе острова Старица. Было отсыпано 250 метров сооружения шириной три и высотой 1.9 метра. Работы продолжаются.