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22.08.2020 16:59
Рубрика: Власть

В Пензе вице-премьер Чернышенко отметил высокий уровень цифровизации

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Пензенская область продемонстрировала высокий уровень готовности к цифровой трансформации.
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Об этом сообщил во время визита в Пензу заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Он посетил cитуационный центр губернатора и ряд строящихся объектов, а также провел совещание по цифровой трансформации, оценив уровень готовности региона к выполнению указов президента.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
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- Есть поручение президента, что 97 процентов учреждений и домохозяйств должны быть подключены к интернету, а 95 процентов сервисов быть доступны дистанционно, - пояснил Дмитрий Чернышенко.

Зампред правительства РФ отметил работу ситуационного центра губернатора и регионального портала госуслуг, где можно оформить пособия и выплаты, в том числе не имеющие аналогов в других регионах. Так пособие по беременности и родам назначается без заявления путем взаимодействия четырех ведомств. На региональном портале в электронном виде можно получить 122 государственные и 38 муниципальных услуг. Количество оказанных через портал услуг ежегодно растет. Если в 2016 году было оказано около трех тысяч услуг, в 2019 году - более 13 тысяч, а за семь месяцев этого года - почти 15 тысяч услуг. Самые популярные - услуги в сфере образования. Количество просмотров электронных дневников во время дистанционного обучения составило почти три миллиона, для сравнения в прошлом учебном году - 1,22 миллиона просмотров. В этом году поступило 2837 заявлений о поступлении в школу в элеткронном виде, в прошлом году удаленно было получено всего 86 заявлений.

Существуют проблемы, касающиеся отсутствия подключения к интернету в некоторых сельских школах. В настоящий момент предпринимаются усилия, чтобы они получили доступ и беспроводную связь.

- Мы на правильном пути, но пока в самом его начале. Созданный ситуационный центр в регионе ведет сбор и анализ информации по всем направлениям. Это современный подход дает возможность принимать правильные управленческие решения. Это очень важно и помогает понять, как поменять ситуацию или в каком направлении двигаться, - говорит глава региона Иван Белозерцев.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
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В ситуационном центре отслеживаются сводки происшествий, демографические данные, поступления налогов, количество действующих субъектов малого бизнеса и другие социально-экономические показатели. Сюда стекается вся оперативная информация и принимаются управленческие решения. Сейчас в ситуационном центре разрабатывается математическая модель системы водоснабжения в муниципалитетах, на основе которой будет формироваться план по ремонту и строительству водопроводных сетей.

Говоря об устранении цифрового неравенства, Иван Белозерцев отметил, что благодаря бюджетной поддержке только в этом году в селах области построены новые базовые станции сотовой связи. По федеральному проекту в 228 населенных пунктах Пензенской области планируется установка точки доступа Wi-Fi. На сегодняшний день они появились в 198 населенных пунктах.

Активно развивается инфраструктура скоростного интернета: уже подключен 251 социально значимый объект, в ближайшие два года планируется подключить еще 713.

В рейтинге качества предоставления электронных услуг субъектами РФ Пензенская область в этом году поднялась на 59 позиций и заняла восьмое место в стране.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Пензенская область - территория успеха

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