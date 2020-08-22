В Пензе вице-премьер оценил ход строительства социальных объектов

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев осмотрели стройплощадки социально важных объектов.

Осмотр начался с пензенского цирка. Новое здание было заложено в 2014 году, но из-за проблем застройщика стройка неоднократно замораживалась. В 2018 году возведение цирка было возобновлено.

- Пензенский цирк - объект уникальный, знаковый не только для региона, но и для страны. Именно здесь 147 лет назад был открыт первый стационарный цирк в России, до этого момента организацией цирковых представлений занимались только иностранцы, - отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

В настоящее время работы на стройплощадке ведутся в усиленном темпе. Завершен монтаж купола цирка. Разрабатывается концепции развития прилегающей территории и ее благоутсройства.

Следующим объектом стал планетарий в парке имени В.Г. Белинского. С ноября 2010 года объект не эксплуатируется, здание включено в перечень памятников истории и культуры регионального значения. В настоящее время разработан проект реконструкции планетария, получено заключение экспертизы на проектно-сметную документацию. Ориентировочная стоимость работ составит порядка 350 миллионов рублей. В министерство культуры РФ направлена заявка о включении пензенского планетария в нацпроект "Культура" в 2021- 2023 годах. Зампред Дмитрий Чернышенко пообещал поддержать реализацию этого проекта.

Он также оценил созданный в Пензе Центр культурного развития. Аварийное здание было передано в собственность Пензенской области министерством обороны РФ в 2016 году. Общая сметная стоимость объекта составляет около 700 миллионов рублей. Финансирование ведется полностью за счет средств регионального бюджета. В реконструированном здании разместятся зрительный зал на 450 посадочных мест, выставочные зоны, помещения для занятий театра мод, залы хореографии и хорового пения, клуб любителей игры на гармони, детская киностудия, студия раннего развития, театральная студия, тренажерный зал, репетиционные и вспомогательные помещения. Планируется, что его услугами смогут воспользоваться не менее 500 человек ежедневно. За год проходимость составит более 250 тысяч человек.

Глава региона Иван Белозерцев также провел для гостей пешую экскурсию по историческому центру Пензы. На улице Московской готовится к запуску цветомузыкальный фонтан, который начнет работу 5 сентября в День города. Далее гости посетили Соборную площадь. Они обошли строящийся собор и колокольню, с которой открывается особый вид на город. Восстановление главной православной святыни региона происходило на протяжении последних десяти лет. За это время на территории Советской, а прежде - Соборной площади в Пензе с нулевого цикла построены здание храма и колокольни, соответствующие историческому облику святыни 19-го века, взорванной в 1934 году. На Соборной площади в ближайшее время планируют установить памятник Матери и открыть Дворец бракосочетания.

Дмитрий Чернышенко высоко оценил степень готовности строящихся объектов и темп работ. Он выразил уверенность, что они будут востребованы у жителей региона, а Пензенская область станет удачным примером реализации нацпроекта "Культура", инициированным президентом России.

Компетентно

Иван Белозерцев, губернатор Пензенской области:

- Я искренне благодарен Дмитрию Николаевичу и его коллегам за посещение Пензенской области. Он увидел, как мы работаем, как развиваемся, какие у нас есть проблемные моменты. С вопросами - теми, что хотел обратиться, - я обратился. Нашел у заместителя председателя Правительства России понимание и поддержку.