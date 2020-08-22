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22.08.2020 17:12
Рубрика: Власть

В Пензе вице-премьер оценил ход строительства социальных объектов

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев осмотрели стройплощадки социально важных объектов.
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Осмотр начался с пензенского цирка. Новое здание было заложено в 2014 году, но из-за проблем застройщика стройка неоднократно замораживалась. В 2018 году возведение цирка было возобновлено.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
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- Пензенский цирк - объект уникальный, знаковый не только для региона, но и для страны. Именно здесь 147 лет назад был открыт первый стационарный цирк в России, до этого момента организацией цирковых представлений занимались только иностранцы, - отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

В настоящее время работы на стройплощадке ведутся в усиленном темпе. Завершен монтаж купола цирка. Разрабатывается концепции развития прилегающей территории и ее благоутсройства.

Следующим объектом стал планетарий в парке имени В.Г. Белинского. С ноября 2010 года объект не эксплуатируется, здание включено в перечень памятников истории и культуры регионального значения. В настоящее время разработан проект реконструкции планетария, получено заключение экспертизы на проектно-сметную документацию. Ориентировочная стоимость работ составит порядка 350 миллионов рублей. В министерство культуры РФ направлена заявка о включении пензенского планетария в нацпроект "Культура" в 2021- 2023 годах. Зампред Дмитрий Чернышенко пообещал поддержать реализацию этого проекта.

Он также оценил созданный в Пензе Центр культурного развития. Аварийное здание было передано в собственность Пензенской области министерством обороны РФ в 2016 году. Общая сметная стоимость объекта составляет около 700 миллионов рублей. Финансирование ведется полностью за счет средств регионального бюджета. В реконструированном здании разместятся зрительный зал на 450 посадочных мест, выставочные зоны, помещения для занятий театра мод, залы хореографии и хорового пения, клуб любителей игры на гармони, детская киностудия, студия раннего развития, театральная студия, тренажерный зал, репетиционные и вспомогательные помещения. Планируется, что его услугами смогут воспользоваться не менее 500 человек ежедневно. За год проходимость составит более 250 тысяч человек.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
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Глава региона Иван Белозерцев также провел для гостей пешую экскурсию по историческому центру Пензы. На улице Московской готовится к запуску цветомузыкальный фонтан, который начнет работу 5 сентября в День города. Далее гости посетили Соборную площадь. Они обошли строящийся собор и колокольню, с которой открывается особый вид на город. Восстановление главной православной святыни региона происходило на протяжении последних десяти лет. За это время на территории Советской, а прежде - Соборной площади в Пензе с нулевого цикла построены здание храма и колокольни, соответствующие историческому облику святыни 19-го века, взорванной в 1934 году. На Соборной площади в ближайшее время планируют установить памятник Матери и открыть Дворец бракосочетания.

Дмитрий Чернышенко высоко оценил степень готовности строящихся объектов и темп работ. Он выразил уверенность, что они будут востребованы у жителей региона, а Пензенская область станет удачным примером реализации нацпроекта "Культура", инициированным президентом России.

Компетентно

Иван Белозерцев, губернатор Пензенской области:

- Я искренне благодарен Дмитрию Николаевичу и его коллегам за посещение Пензенской области. Он увидел, как мы работаем, как развиваемся, какие у нас есть проблемные моменты. С вопросами - теми, что хотел обратиться, - я обратился. Нашел у заместителя председателя Правительства России понимание и поддержку.

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