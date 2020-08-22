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22.08.2020 13:40
Рубрика: Происшествия

В реке Вологде затонул теплоход с пассажирами

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Фото: vk.com/mchs35 Фото: vk.com/mchs35
Фото: vk.com/mchs35

В Вологде поднимают из реки затонувший теплоход, на котором были пассажиры. Как сообщили в субботу в пресс-службе регионального УМЧС, пострадавших нет.

Фото: ГУ МЧС РФ по Ярославской области/ТАСС
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Все произошло вчера около 22 часов вечера. В центре города у Кремлевской набережной в реке Вологде затонуло судно "Капитан Артюшин", 1973 года постройки. Пассажиров, а их было 25 человек, в том числе один ребенок, перевезли на берег. Угрозы их жизни нет. Судно ушло под воду в 20 метрах от берега на глубину около двух метров.

В субботу спасатели начали поднимать теплоход. С помощью тросов они доставили "Капитан Артюшин" к берегу. Сейчас мотопомпами откачивают воду. Судоходство на реке не затруднено.

Проверку назначила Вологодская транспортная прокуратура. В ведомстве отметили, что по иску прокурора в сентябре 2018 года решением суда "Капитан Артюшин" был исключен из Реестра маломерных судов. Его дальнейшая эксплуатация возможна была лишь после постановки на соответствующий учет. В январе того же года капитана теплохода приговорили к штрафу за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Администрация Вологды будет решать вопрос по дальнейшему подъему и буксировке судна.

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