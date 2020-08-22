Диетолог рассказала, как правильно есть кашу на завтрак

Сбалансированный завтрак должен состоять не только из каши. Ее лучше дополнить определенными продуктами.

Доцент кафедры диетологии и нутрициологии РМАПО Елена Чигия пояснила радио Sputnik, что углеводов, из который в основном состоит каша, недостаточно организму для утреннего приема пищи.

По словам диетолога, к каше желательно добавить белковые продукты, например сыр или яйцо. Также организму необходима клетчатка, которая содержится в овощах или фруктах.

"Завтрак должен быть достаточно плотным, 30 процентов от рациона, поэтому это может быть, условно, салат, яйцо, каша, бутерброд с сыром, может быть, какое-то мясное блюдо", - говорит Елена Чигия.

Кроме того, она советует готовить каши на молоке, в котором содержится лизин, помогающий усваивать белки из зерновых. Также можно сделать гречневую кашу с творогом.

"Рекомендуется зерновые употреблять именно с молочным белком", - считает эксперт.