МЧС предупредило о формировании смерчей в районе Сочи

Сегодня в Сочи над Черным море в районе Магри могут появиться смерчи.

Как пояснили в краевом МЧС, такие данные поступили из Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Опасность сохраняется до конца 22 августа.

Кроме того, в Управлении гражданской обороны и защиты населения администрации Анапы сообщили, что из-за усиления северо-восточного ветра, использование надувных плавательных средств и катамаранов в море запрещено.

Спасатели рекомендуют при сильном ветре укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. При этом нельзя прятаться около стен домов, так как с крыш может упасть шифер. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам.