Расчеты системы ПВО С-400 сбили на учениях сверхзвуковые ракеты - мишени

Новости

Названы победители конкурса Минобороны РФ на лучший инновационный проект 15:53
Лихтенштейн потребовал у Чехии конфискованные земли 15:51
Лукашенко поручил пограничникам усилить охрану по периметру госграниц 15:51
Не менее 17 человек погибли в авиакатастрофе в Южном Судане 15:40
ВЦИОМ: Более 40% жителей России готовы сделать прививку от коронавируса 15:24
В Челябинской области особый режим продлен до 6 сентября 15:17
ВЦИОМ: Около 60% россиян не исключают второй волны коронавируса 15:11
Российский вратарь Злобин перешел из "Бенфики" в "Фамаликан" 15:03
МЧС предупредило о формировании смерчей в районе Сочи 14:36
В Москве у Музея Победы развернули гигантский триколор 14:16
Российский круизный лайнер "Мустай Карим" отправился в первый рейс 14:13
Рябков прокомментировал изменение позиции США по СНВ 14:12
На Урале День флага отметили медики, спасатели и волонтеры 14:02
"Симфония № 7" Шостаковича прозвучит из античного театра в Болгарии 13:56
В реке Вологде затонул теплоход с пассажирами 13:40
Захарова назвала бездоказательным доклад сената США по России 13:35
Военно-транспортный Ан-26 экстренно сел в Перми 13:31
Волонтеры Москвы начали поздравлять горожан с Днем Государственного флага 13:02
Опубликовано видео нокаута в поединке Немкова и Бейдера 12:43
Власти США перекрыли движение на основных трассах въезда из Мексики 12:40
Более сорока школ в Германии сообщили о вспышках коронавируса 12:22
СК назвал возможную причину взрыва жилого дома в Ярославле 12:18
Двое рабочих госпитализированы с ожогами после ЧП на заводе в Асбесте 11:40
В Японии зафиксировали падение неизвестного небесного тела 11:39
Вынесен приговор жителю Кубани, выбросившему ребенка в выгребную яму 11:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
22.08.2020 15:36
Рубрика: Власть

Расчеты системы ПВО С-400 сбили на учениях сверхзвуковые ракеты - мишени

Текст: Юрий Гаврилов
Зенитчики Южного военного округа провели учения с боевой стрельбой на полигоне Ашулук в Астраханской области. Реальные воздушные цели они поражали из ракетных систем С-400 "Триумф" и комплексов "Панцирь- С".
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

К этому учению командование привлекло более 200 солдат и офицеров дислоцированной в Краснодарском крае дивизии. В стрельбах было задействовано около 30 единиц вооружения и военной техники.

Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org
Зенитную ракетную систему "Антей-4000" впервые покажут на "Армии-2020"

Сообщается, что стрельба велась как с оборудованных позиций, так и во время остановок при движении в колоннах. "В рамках подготовки к стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020", военнослужащие отработали несколько тактических эпизодов по прикрытию объектов от массированного ракетного авиационного удара в условиях радиоэлектронных помех", - сообщили в Минобороны РФ.

Там уточнили, что боевые расчеты С-400 и "Панцирей -С" обнаружили цели, взяли их на сопровождение и произвели боевые пуски ракет. Налет условного противника на колонну имитировали сверхзвуковые ракеты-мишени, обладающие высокими скоростными характеристиками и траекторией полета реальных крылатых ракет и самолётов. Всего в ходе учения было уничтожено более 15 целей.

Насколько вообще эффективна система ПВО С-400, можно судить по результатам ее испытаний. К примеру, однажды расчет "Триумфа" умудрился одной ракетой сбить цель, летящую на скорости 2800 метров в секунду, а другой достать объект на высоте 56 километров. Что же касается серийных "четырехсоток", то они способны уничтожать аэродинамические воздушные объекты на расстоянии до 400 км, а на дальности до 60 км сбивать баллистические цели. С-400 может одновременно обстреливать до 36 целей и наводить на них до 72 ракеты. Применение нескольких типов боеприпасов позволяет с помощью этого комплекса создавать эшелонированную систему ПВО. "Триумф" также способен решать задачи нестратегической противоракетной обороны. А используемые в С-400 средства автоматизации практически исключают ошибки, вызванные так называемым человеческим фактором.

Именно С-400 Минобороны России, в том числе, использует для предотвращения ударов с воздуха по расположенным в российской столице органам госвласти, военным штабам, крупнейшим научным и производственным комплексам. Московское небо сегодня прикрывают несколько полков "Триумфов", в том числе базирующиеся под Подольском, Электросталью, Дмитровом и Звенигородом.

Фото: Ирина Калашникова/РИА Новости
Появилось первое фото нового пулемета Калашникова

Кроме того, "Триумфы" несут боевое дежурство на Кольском полуострове и Камчатке, под Калининградом и Питером, во многих других местах. Именно эти системы ПВО прикрывают российскую авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения нашего ВМФ в сирийском Тартусе.

Что касается ракетно-пушечных "Панцирей - С", то они не только могут поражать воздушные цели, но и используются в качестве прикрытия позиций С-400. Уникальное оружие сбивает практически все современные и перспективные средства воздушного нападения (прежде всего высокоточное оружие) на дальности до от 1,2 до 20 км и высотах от 15 метров до 15 километров. При этом скорость его ракеты составляет 1300 метров в секунду. "Панцирь-С1" может одновременно обстреливать четыре цели, в том числе наземные и морские легкобронированные объекты, а также живую силу противника. Кроме того, комплекс способен вести огонь в движении, с места и с коротких остановок. Его боекомплект состоит из 12 ракет и 1400 артиллерийских выстрелов.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

Главное сегодня

Захарова назвала бездоказательным доклад сената США по России
В Минздраве опровергли возможность заказа вакцины от COVID-19 через интернет
В Ярославле под завалами дома обнаружено тело третьего погибшего
Автоэксперт рассказал о преимуществах регистрации машин через МФЦ
Лихтенштейн потребовал у Чехии конфискованные земли
Подсчитан прожиточный минимум за второй квартал 2020 года
Проверить себя по спискам невыездных можно через портал госуслуг