Расчеты системы ПВО С-400 сбили на учениях сверхзвуковые ракеты - мишени

Зенитчики Южного военного округа провели учения с боевой стрельбой на полигоне Ашулук в Астраханской области. Реальные воздушные цели они поражали из ракетных систем С-400 "Триумф" и комплексов "Панцирь- С".

К этому учению командование привлекло более 200 солдат и офицеров дислоцированной в Краснодарском крае дивизии. В стрельбах было задействовано около 30 единиц вооружения и военной техники.

Сообщается, что стрельба велась как с оборудованных позиций, так и во время остановок при движении в колоннах. "В рамках подготовки к стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020", военнослужащие отработали несколько тактических эпизодов по прикрытию объектов от массированного ракетного авиационного удара в условиях радиоэлектронных помех", - сообщили в Минобороны РФ.

Там уточнили, что боевые расчеты С-400 и "Панцирей -С" обнаружили цели, взяли их на сопровождение и произвели боевые пуски ракет. Налет условного противника на колонну имитировали сверхзвуковые ракеты-мишени, обладающие высокими скоростными характеристиками и траекторией полета реальных крылатых ракет и самолётов. Всего в ходе учения было уничтожено более 15 целей.

Насколько вообще эффективна система ПВО С-400, можно судить по результатам ее испытаний. К примеру, однажды расчет "Триумфа" умудрился одной ракетой сбить цель, летящую на скорости 2800 метров в секунду, а другой достать объект на высоте 56 километров. Что же касается серийных "четырехсоток", то они способны уничтожать аэродинамические воздушные объекты на расстоянии до 400 км, а на дальности до 60 км сбивать баллистические цели. С-400 может одновременно обстреливать до 36 целей и наводить на них до 72 ракеты. Применение нескольких типов боеприпасов позволяет с помощью этого комплекса создавать эшелонированную систему ПВО. "Триумф" также способен решать задачи нестратегической противоракетной обороны. А используемые в С-400 средства автоматизации практически исключают ошибки, вызванные так называемым человеческим фактором.

Именно С-400 Минобороны России, в том числе, использует для предотвращения ударов с воздуха по расположенным в российской столице органам госвласти, военным штабам, крупнейшим научным и производственным комплексам. Московское небо сегодня прикрывают несколько полков "Триумфов", в том числе базирующиеся под Подольском, Электросталью, Дмитровом и Звенигородом.

Кроме того, "Триумфы" несут боевое дежурство на Кольском полуострове и Камчатке, под Калининградом и Питером, во многих других местах. Именно эти системы ПВО прикрывают российскую авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения нашего ВМФ в сирийском Тартусе.

Что касается ракетно-пушечных "Панцирей - С", то они не только могут поражать воздушные цели, но и используются в качестве прикрытия позиций С-400. Уникальное оружие сбивает практически все современные и перспективные средства воздушного нападения (прежде всего высокоточное оружие) на дальности до от 1,2 до 20 км и высотах от 15 метров до 15 километров. При этом скорость его ракеты составляет 1300 метров в секунду. "Панцирь-С1" может одновременно обстреливать четыре цели, в том числе наземные и морские легкобронированные объекты, а также живую силу противника. Кроме того, комплекс способен вести огонь в движении, с места и с коротких остановок. Его боекомплект состоит из 12 ракет и 1400 артиллерийских выстрелов.