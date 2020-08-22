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22.08.2020 19:21
Рубрика: Общество

В Симферополе усилили ограничения из-за эпидситуации с COVID-19

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)

В Симферополе вводят дополнительные ограничения в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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В частности, как говорится в постановлении, размещенном на официальном сайте администрации города, под запретом оказались ночные клубы (дискотеки) и детские игровые комнаты. А кинотеатрам рекомендовано сократить количество сеансов в два раза и посетители должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Аттракционы в парках крымской столицы теперь будут работать через день.

В Крыму за истекшие сутки зафиксировано 47 случаев заражения COVID-19. Всего в республике зарегистрировано 1957 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период - 1372 человека, умерли 27 человек.

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