В Симферополе усилили ограничения из-за эпидситуации с COVID-19

В Симферополе вводят дополнительные ограничения в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции.

В частности, как говорится в постановлении, размещенном на официальном сайте администрации города, под запретом оказались ночные клубы (дискотеки) и детские игровые комнаты. А кинотеатрам рекомендовано сократить количество сеансов в два раза и посетители должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Аттракционы в парках крымской столицы теперь будут работать через день.

В Крыму за истекшие сутки зафиксировано 47 случаев заражения COVID-19. Всего в республике зарегистрировано 1957 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период - 1372 человека, умерли 27 человек.