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22.08.2020 11:40
Рубрика: Происшествия

Двое рабочих госпитализированы с ожогами после ЧП на заводе в Асбесте

Текст: Наталия Швабауэр

Два рабочих пострадали на производственной площадке Асбестовского отделения компании "Форэс".

ЧП произошло в пятницу 21 августа. По словам представителя ГУВД по Свердловской области Валерия Горелых, находившиеся на смене рабочие значительно превысили лимит функционирования спецоборудования. Вместо положенных трех часов оно использовалось около шести. В результате чего могло образоваться высокое давление в закрытой емкости с последующим мощным хлопком. У устройства вырвало крышку, по цеху разлетелась смесь горячей воды и песка.

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Пострадавших госпитализировали, у одного из них ожоги 65-70 процентов тела, у второго - 20-25. Сейчас полиции предстоит установить, проводили ли на производстве инструктаж по технике безопасности и кто из руководителей был за него ответственным. Собранные материалы передадут в региональное управление СК для принятия процессуального решения, сообщает РИА Новости.

Как пояснили "РГ" на самом заводе, нештатная ситуация случилась ночью. Пострадавшие госпитализированы в горбольницу № 1 города Асбеста.

- Причины произошедшего будут устанавливаться специальной комиссией, возглавляемой представителем государственной инспекции труда в Свердловской области в рамках сроков, регламентированных Трудовым кодексом РФ. Мы можем лишь подтвердить, что несчастный случай действительно произошел при работе шаровой мельницы. На данный момент работы на ней не ведутся, место инцидента ограждено. Все обязательные инструктажи по охране труда были проведены в полном объеме. Работа завода не остановлена, - прокомментировали в пресс-службе предприятия.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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