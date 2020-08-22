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22.08.2020 16:36
Рубрика: Спорт

Гол Подерезкина принес "Уралу" победу над "Краснодаром" в 4-м туре РПЛ

Текст: Максим Домчев
Футболисты екатеринбургского "Урала" на своем поле победили "Краснодар" со счетом 1:0 в матче четвертого тура чемпионата России.
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Программу тура РПЛ открывал матч в Екатеринбурге, где местный "Урал" принимал "Краснодар". В составе хозяев вышел на поле новичок команды Вячеслав Подберезкин, совсем недавно вернувшийся в команду из казанского "Рубина". Именно он и стал одним из героев встречи, забив гол на 3-й минуте после того, как защитник гостей Александр Мартынович не слишком успешно выбил мяч из своей штрафной.

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"Краснодар" имел опасные моменты, но у хозяев поля здорово отыграл в воротах Илья Помазун, сохранивший их в неприкосновенности. Почти весь второй тайм "быки" отыграли в меньшинстве из-за удаления полузащитника Кайо Панталеана, получившего вторую желтую карточку.

Забавный случай произошел в перерыве матча, когда талисман "Урала" Шмель выпал из мотоцикла с коляской, которая двигалась за пределами поля. Отмечается, что актер, находившийся в костюме маскота,  не пострадал.

"Краснодар", потерпевший второе поражение в турнире, с 6 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. "Урал", набравший 5 баллов, расположился на восьмой строчке.

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