Гол Подерезкина принес "Уралу" победу над "Краснодаром" в 4-м туре РПЛ

Футболисты екатеринбургского "Урала" на своем поле победили "Краснодар" со счетом 1:0 в матче четвертого тура чемпионата России.

Программу тура РПЛ открывал матч в Екатеринбурге, где местный "Урал" принимал "Краснодар". В составе хозяев вышел на поле новичок команды Вячеслав Подберезкин, совсем недавно вернувшийся в команду из казанского "Рубина". Именно он и стал одним из героев встречи, забив гол на 3-й минуте после того, как защитник гостей Александр Мартынович не слишком успешно выбил мяч из своей штрафной.

"Краснодар" имел опасные моменты, но у хозяев поля здорово отыграл в воротах Илья Помазун, сохранивший их в неприкосновенности. Почти весь второй тайм "быки" отыграли в меньшинстве из-за удаления полузащитника Кайо Панталеана, получившего вторую желтую карточку.

Забавный случай произошел в перерыве матча, когда талисман "Урала" Шмель выпал из мотоцикла с коляской, которая двигалась за пределами поля. Отмечается, что актер, находившийся в костюме маскота, не пострадал.

"Краснодар", потерпевший второе поражение в турнире, с 6 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. "Урал", набравший 5 баллов, расположился на восьмой строчке.