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22.08.2020 14:02
Рубрика: Общество

На Урале День флага отметили медики, спасатели и волонтеры

Текст: Наталия Швабауэр
Фото: Татьяна Андреева

Свердловские волонтеры-медики и спасатели в преддверии Дня Государственного флага РФ сдали кровь на областной станции переливания крови. Всем, кто принял участие в акции, вручили ленточки-триколоры и флажки.

Также в Екатеринбурге состоялся флэшмоб "Флаг моего государства": у всех участников шествия цвета государственного символа обыгрывались в одежде. Добровольцы раздавали прохожим ленточки и флажки. Похожая акция пройдет еще в более чем 20 муниципалитетах Среднего Урала: волонтеры снимут фотографии в самых посещаемых местах и попросят опубликовать их в соцсетях с хэштегами #ДеньФлагаНаУрале2020, #ЦветаМоейРодины, #РоссияВперед.

Фото: Ольга Мальцева/ТАСС
В России отмечается День Государственного флага

В мэрии Екатеринбурга специально приурочили к празднику замену государственного флага на крыше. С огромным новым полотнищем перекликаются фасады конгресс-центра МВЦ "Екатеринбург-Экспо" и стадиона "Екатеринбург Арена", подсвеченные в цвета российского триколора. В честь праздника казачьи творческие коллективы и воспитанники кадетских классов дали концерт в прямом эфире на сайтах Оренбургского войскового казачьего общества и Регионального центра патриотического воспитания. В программе прозвучали патриотические песни, стихотворения о российском флаге и короткие рассказы об его истории.

- Наш флаг узнаваем во всем мире как флаг великой страны с богатой историей и традициями государственности, - подчеркнул и.о. директора регионального центра патриотического воспитания Максим Канев.

Тем временем

В Сургуте День государственного флага отметили полетом на воздушном шаре. Российский триколор поднялся на несколько десятков метров в районе острова Заячий. Ни сильный ветер, ни низкая облачность не помешали реализовать задумку.

В регионах Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург УрФО 22 августа - День Государственного флага России РГ-Фото

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