Рекордное количество заразившихся коронавирусом выявлено в Чехии

За сутки в Чехии коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен у рекордного количества местных жителей. Медики выявили 506 заразившихся, сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав республики. Таких цифр не было давно. Ранее самый большой прирост числа инфицированных фиксировался более трех месяцев назад - 27 марта. Но и тогда коронавирус нашли всего у 377 человек.

Первый заразившийся (так называемый нулевой пациент) был выявлен первого марта. Сейчас неблагополучными в плане эпидобстановки являются города Прага, Колин (Центральная Чехия), Пльзень (запад страны), и Угерске-Градиште (юго-восток).

Общее число заразившихся с начала пандемии в Чехии составило 21 551 человек. Жертвами COVID-19 стали 411 местных жителей.