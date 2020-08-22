Рябков прокомментировал изменение позиции США по СНВ

США формально сняли вопрос об участии КНР в переговорах по продлению договора СНВ, но выдвинули ряд условий. Ситуация остается подвешенной, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков РИА Новости.

По его словам, тема участия Китая в возможных будущих переговорах, обсуждениях в различных форматах, тематики контроля над вооружениями, в частности, контроля над ядерными вооружениями, затрагивалась американскими представителями в Вене постоянно. "Этот сюжет никуда не ушел",- уточнил Рябков.

Ранее спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли отметил, что Вашингтон отказался от своего требования об обязательном включении Китая в переговоры с Россией о контроле над ядерными вооружениями​​​.

Он пояснил, что Вашингтон в целом не против продления договора по СНВ, как это предлагает Москва, но настаивает на "более амбициозной договоренности". Соглашение должно сдерживать Китай.