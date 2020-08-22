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22.08.2020 14:13
Рубрика: Экономика

Российский круизный лайнер "Мустай Карим" отправился в первый рейс

Текст: Светлана Ментюкова

Первый за 60 лет круизный лайнер, построенный на российских верфях, 22 августа отправился в свой первый рейс по маршруту Москва - Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

Фото: iStock
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"Сегодня в свой первый рейс отправился новый пассажирский лайнер "Мустай Карим". Он предназначен для речной перевозки на дальних круизных линиях, это первое судно такого класса, построенное на российских верфях за последние 60 лет. Теплоход по уровню комфорта не уступает четырех- и пятизвездочным отелям", - отметил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, слова которого передает пресс-служба.

Он подчеркнул, что ведомство продолжит заниматься обновлением круизного флота России. Денис Мантуров напомнил, что не далее как в конце июля на Средне-Невском судостроительном заводе состоялась торжественная церемония закладки головного пассажирского судна проекта А45-90.2 "Андрей Дубенский". "Верфь должна выполнить строительство двух пассажирских судов класса "река-море", которые будут работать на социально значимом маршруте "Красноярск - Дудинка - Красноярск" на реке Енисей", - уточнил он.

Теплоход "Мустай Карим" предназначен для перевозки пассажиров на дальних круизных линиях. В этом году он выполнит рейсы по круизному маршруту "Москва - Санкт-Петербург" и обратно с переходами по Ладожскому и Онежскому озерам, а также отправится в большой круиз из Москвы в Ростов-на-Дону с посещением городов Золотого кольца и Поволжья.

Судно обладает повышенными характеристиками комфорта, на нем находится 161 каюта, в которых может разместиться 329 пассажиров, обслуживают корабль 144 члена экипажа. Лайнер развивает скорость до 22,5 км в час. В соответствии с современными требованиями, он оснащен каютой для людей с ограниченными возможностями со специальной санитарной кабиной и переносными пандусами.

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