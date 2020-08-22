Российский вратарь Злобин перешел из "Бенфики" в "Фамаликан"

Российский голкипер Иван Злобин, выступавший с 2016 года за "Бенфику", перешел в другой португальский клуб "Фамаликан", сообщается на официальном сайте его новой команды.

Игрок подписал пятилетний контракт с "Фамаликаном",

"С нетерпением жду нового сезона. Проект, представленный клубом, был очень интересным, и поэтому я чувствую себя готовым помочь клубу в достижении его целей", - сказал 23-летний Злобин.

Злобин является воспитанником Академии Коноплева. В 2013 году он перешел в систему московского ЦСКА, а затем транзитом через португальскую "Лейрию" оказался в "Бенфике". Выступал за вторую команду лиссабонского клуба во втором по силе дивизионе чемпионата Португалии. За основную команду "Бенфики" провел 7 игр и пропустил 7 мячей.