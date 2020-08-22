"Севилья" обыграла "Интер" в финале Лиги Европы

Новости

В Ярославле объявили режим ЧС после взрыва газа в многоэтажном доме 00:03
Экипаж изолировался в российском сегменте МКС из-за утечки воздуха 21.08.2020
В Москве скончались 10 пациентов с коронавирусом 21.08.2020
Экс-замглавы ФСИН Коршунова обвиняют в хищении при строительстве СИЗО 21.08.2020
Deftones выпустили видео, собравшее 450 тысяч просмотров за полдня 21.08.2020
Члены правления "Барселоны" допустили продажу Месси 21.08.2020
ОП Москвы: Очное и онлайн-голосование на довыборах пройдут в разные дни 21.08.2020
Украина получила от США 18,3 млн долларов на борьбу с пандемией 21.08.2020
Число пострадавших при взрыве в Ярославле выросло до четырех 21.08.2020
Глава ВОЗ заявил, что вакцина не остановит пандемию коронавируса 21.08.2020
Борис Джонсон сбежал из Лондона и "зажег" на отдыхе 21.08.2020
Орландо Блум рассказал о сериале "Властелин колец" 21.08.2020
Загитова не попала в заявку на Кубок России 21.08.2020
Российский МИД уличил США в игре не по правилам 21.08.2020
Россияне купили туры на 150 млн рублей в первые часы акции кешбэка 21.08.2020
Путин и президент Финляндии обсудили ситуацию в Беларуси 21.08.2020
В программе туров с кешбэком лидируют города Золотого кольца и Поволжье 21.08.2020
Операторам предложили протестировать 5G на отечественном оборудовании 21.08.2020
Готовится фильм о суперзлодее Сергее Кравинове из вселенной Marvel 21.08.2020
Вышел новый трейлер "Мулан" от Disney на русском языке 21.08.2020
Россия присоединится к Международной организации по миграции 21.08.2020
В рамках нацпроекта "Наука" приборную базу обновят 300 организаций 21.08.2020
Минздрав: Информация о предзаказе вакцины от COVID-19 - фейк 21.08.2020
Москву украсят ко Дню российского флага 21.08.2020
"Человек из ниоткуда": сосед выходит на тропу войны 21.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
22.08.2020 00:12
Рубрика: Спорт

"Севилья" обыграла "Интер" в финале Лиги Европы

Текст: Максим Домчев
Испанская "Севилья" в финале Лиги Европы переиграла итальянский "Интер" со счетом 3:2. Матч прошел в Кельне.
Фото: EPA/Ina Fassbender Фото: EPA/Ina Fassbender
Фото: EPA/Ina Fassbender

Финальный матч турнира получился зрелищным. Еще в первом тайме команды забили друг другу по два мяча. В дебюте встречи "Интер" получил право на пенальти, который реализовал Ромелу Лукаку. На 12-й минуте испанский клуб отыгрался после удара головой Люка Де Йонга.

Футболисты "Барселоны" потребовали провести выборы президента

Голландский форвард отличился и на 21-й минуте встречи, и снова гол был забит после удара головой. Однако почти сразу "Интер" сравнял счет. После навеса Диего Годин выиграл верховую борьбу и также со второго этажа поразил ворота.

Победу "Севилье" принес удар через себя Диего Карлоса на 74-й минуте встречи и подставленная нога Лукаку, от которой мяч отлетел в сетку ворот.

"Севилья" победила, завоевав главный трофей турнира, который ранее назывался Кубок УЕФА, в шестой раз в истории. Это новый рекорд.

Спорт Футбол Лига Европы Спортивные организации Футбольные клубы "Интер" Лига Европы 2019/2020

Главное сегодня

Эрдоган: В Черном море обнаружено крупное месторождение газа
В Крыму оценили косвенное признание ООН российского статуса полуострова
В "красной зоне" по COVID-19 остались 12 регионов России
В Германии назвали верхом наглости угрозы США в адрес "Северного потока-2"
Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов
17-летний футболист умер в Москве во время тренировки
"Унижение" и "катастрофа": Мировые СМИ в шоке от разгромного поражения "Барселоны"