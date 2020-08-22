"Севилья" обыграла "Интер" в финале Лиги Европы

Испанская "Севилья" в финале Лиги Европы переиграла итальянский "Интер" со счетом 3:2. Матч прошел в Кельне.

Финальный матч турнира получился зрелищным. Еще в первом тайме команды забили друг другу по два мяча. В дебюте встречи "Интер" получил право на пенальти, который реализовал Ромелу Лукаку. На 12-й минуте испанский клуб отыгрался после удара головой Люка Де Йонга.

Голландский форвард отличился и на 21-й минуте встречи, и снова гол был забит после удара головой. Однако почти сразу "Интер" сравнял счет. После навеса Диего Годин выиграл верховую борьбу и также со второго этажа поразил ворота.

Победу "Севилье" принес удар через себя Диего Карлоса на 74-й минуте встречи и подставленная нога Лукаку, от которой мяч отлетел в сетку ворот.

"Севилья" победила, завоевав главный трофей турнира, который ранее назывался Кубок УЕФА, в шестой раз в истории. Это новый рекорд.