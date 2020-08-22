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22.08.2020 16:12
Рубрика: Спорт

СМИ: "Алавес" ведет переговоры с футболистом Далером Кузяевым

Текст: Максим Домчев
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Полузащитник сборной России по футболу Далер Кузяев может продолжить карьеру в испанском "Алавесе".

Фото: EPA-EFE/ANATOLY MALTSEV
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Как сообщил комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян, этот клуб Примеры ведет переговоры с 27-летним игроком, чей контракт с его предыдущим клубом, санкт-петербургским "Зенитом", истек нынешним летом.

"Кузяев может перейти в "Алавес". Стороны уже ведут переговоры о подписании контракта. Далер уже давно хотел попробовать себя за рубежом. Сейчас он твердо решил уехать в Испанию. "Алавес" предлагает россиянину двухлетний контракт и зарплату ниже той, что он получал в Санкт-Петербурге. Он настроен играть в Европе", - написал Арустамян в своем канале в Telegram.

По его данным, в услугах Кузяева также заинтересованы московский "Спартак" и "Краснодар", а также "Зенит", который предлагает игроку продлить контракт.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Ранее сообщалось об интересе к Кузяеву со стороны немецкого "Хоффенхайма", испанской "Валенсии", французских "Бордо" и "Марселя".

Кузяев перешел в "Зенит" в 2017 году из грозненского "Терека". В общей сложности в составе "сине-бело-голубых" он провел 94 игры и забил 12 мячей, став двукратным чемпионом России и один раз завоевав Кубок страны. В активе Кузяева 21 матч и 1 гол за сборную России.

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