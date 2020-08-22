Техника БЕЛАЗ помогает наращивать объемы добычи угля на Сахалине

Динамично наращивать объемы добычи и эскорта бурого угля удается Восточной горнорудной компании на Сахалине, в том числе, и благодаря техническому партнерству с автопромом РБ, констатируют эксперты БЕЛАЗа. Только в первом полугодии текущего года 14 новых белорусских карьерных тяжеловесов грузоподъемностью 220 тонн приступили к работе на Солнцевском угольном разрезе, который является ключевом угледобывающим активом ВГК, информирует БЕЛТА.

Еще два года назад, напоминают аналитики, Сахалинская область установила исторический рекорд, добыв более 10 млн тонн угля, и вновь большую часть этого достижения - около 8 млн тонн - обеспечил Солнцевский угольный разрез (СУР). Созданная семь лет назад угольная компания контролирует сегодня на острове всю цепочку от добычи до отгрузки продукции и является одним из крупнейших российских экспортеров продукции в Китай и Южную Корею, на Филиппины и в Японию, Таиланд, Вьетнам, Индию и Бангладеш.

За все время работы на Сахалине, уточняют белорусские специалисты, 220-тонные машины зарекомендовали себя как надежные, конкурентоспособные "работяги" с низким уровнем эксплуатационных затрат и высокой производительностью при перевозках. Это подтверждают и специалисты угольного разреза, отмечая, что даже "с такими внушительными размерами современные представители марки БЕЛАЗ удобны в управлении". А всего в настоящее время на транспортировке породы в СУРе задействованы двадцать пять 130-тонных машин и 69 самых больших карьерных самосвалов - 220-тонников БЕЛАЗ-75306.

Кстати, за первое полугодие на Солнцевском месторождении уже получено более пяти млн тонн угля, что на 33% больше объемов за аналогичный период истекшего года. Добиться столь существенного прироста горнякам удалось, по мнению руководства предприятия, благодаря инвестиционной программе по обновлению парка высокопроизводительной горной техники, одна из главных ролей в которой отведена 220-тонным карьерным самосвалам БЕЛАЗ.

Кроме того, одним из перспективных проектов обозреватели называют и создание конвейера по доставке угля от Солнцевского разреза до места отгрузки - морского терминала. Это позволит в разы увеличить ежегодные объемы экспорта. Длина конвейера составит 26 километров, что сделает его самым протяженным в Союзном государстве.

В тоже время, развивая производство, горняки Сахалина исходят из того, что производственные рекорды не должны ставить под угрозу безопасность людей и окружающей среды. Поэтому особое внимание ВГК уделяет природоохранным мероприятиям. Для этих целей на разрезе, в частности, спроектирована, смонтирована и запущена в эксплуатацию мобильная очистная станция карьерных вод производительностью 100 куб. м/час. Налажена и система мониторинга сточных вод, промышленных выбросов и состояния атмосферного воздуха.