Трамп подтвердил, что панически боится акул

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что он ненавидит акул и панически их боится. Своим сторонникам глава Белого дома рассказал, что не является "большим поклонником" хищников, обитающих в океане.

Эта тема всплыла во время предвыборного мероприятия в Пенсильвании, когда президент плавно переключился с разговоров об Ираке на обсуждение темы так называемых ГМО-комаров, которых начали разводить в Америке для борьбы с обычными насекомыми-вредителями. Затем Трамп неожиданно заговорил про акул, изменившись в лице. "Я не большой поклонник акул. Не знаю, сколько голосов я потеряю?", - добавил политик.

Было неясно, почему американский лидер вдруг заговорил об акулах, но газета Washington Post предположила, что он, возможно, смотрел передачу Shark Week на канале Discovery, о котором недавно упомянула губернатор Мичигана Гретхен Уитмер. Трамп также выразил свою неприязнь к ней во время встречи с избирателями.

Он также высказался категорически против создания фонда для спасения акул, заявив, что у него есть дела поважнее. Уже не первый раз Трамп демонстрирует неприязнь к этим хищным рыбам, сообщает Guardian. В 2013 году, Трамп написал в Twitter: "Извините, ребята, я просто не фанат акул - и не волнуйтесь, они будут еще долго после того, как мы уйдем". Во втором твите он добавил: "Акулы в моем списке (неприязни) будут последними, кроме, возможно, неудачников и завистников".

В 2011 году актриса Сторми Дэниелс, утверждавшая, что у нее был роман с Трампом, рассказала, что он очень боится акул. По ее словам, однажды будущий президент США сказал: "Я жертвую всем этим благотворительным организациям. Но я никогда не стал бы давать деньги тем, кто помогает акулам". Я надеюсь, что все акулы умрут", - сообщила Дэниелс, добавив, что Дональд однажды даже прервал разговор с очень влиятельным политиком, когда по телевизору начали показывать программу про акул.