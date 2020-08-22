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22.08.2020 08:04
Рубрика: В мире

В Беларуси возбудили дела за насилие в отношении сотрудников милиции

Текст: Андрей Васильев

В Беларуси против 46 человек возбудили дела за насилие в отношении сотрудников милиции. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой. При этом большая часть обвиняемых отпущена под подписку о невыезде.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Как отмечается в заявлении, за последние дни 12 сотрудников белорусской милиции получили тяжелые травмы в результате намеренно совершенных наездов на них на автомобилях со стороны гражданских лиц. "Водители сделали это намеренно! Практически все они задержаны. Каждому случаю будет дана правовая оценка, а виновные понесут наказание", - сообщила Чемоданова.

В ГАИ Беларуси уточнили, что за все время протестов в республике было совершено восемь наездов автомобилей на сотрудников милиции, в ходе которых получили тяжелые травмы двенадцать стражей порядка. Министерство внутренних дел Беларуси отметило в своем заявлении, что за последние 10-15 лет уровень взаимопонимания на дорогах страны заметно вырос, однако "отдельные граждане своими необдуманными поступками и неправомерным поведением рушат результаты многолетнего сотрудничества".

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