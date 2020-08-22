В Британии могут ввести вторую национальную изоляцию

По словам источника, общенациональные меры для борьбы с растущим количеством инфекций в Альбионе могут быть введены после того, как R-рейтинг впервые с момента снятия ограничений в июле превысит единицу. Правительственная научная консультативная группа по чрезвычайным ситуациям (SAGE) Британии оценивает значение R как среднее число людей, которых заражает каждый пациент с коронавирусом. В настоящее время в различных регионах страны он составляет от 0,9 до 1,1, по сравнению с данными на прошлой неделе, когда он достиг показателя в 0,8. R-рейтинг, уточняют специалисты, должен оставаться на отметке ниже единицы, в противном случае количество инфицированных вирусом может начать расти угрожающими темпами, и именно тогда Британии может потребоваться еще одна общенациональная изоляция для сдерживания распространения пандемии.

Чиновник добавил, что перспектива национальной изоляции зависит от "траектории" распространения инфекции и от того, насколько быстро власти смогут бороться со вспышками заболевания. По словам другого высокопоставленного источника британской газеты, власти ожидают резких колебаний температуры осенью и зимой, что может способствовать росту количества случаев заболевания COVID-19 и увеличению числа вспышек заражения. "Ежедневное количество заболевших в Великобритании сейчас почти вдвое больше, чем в начале июня, и, вероятно, вырастет еще больше, когда школы вновь откроются в сентябре", - добавил собеседник. Источники в правительстве сообщили, что рост числа случаев заражения в Альбионе в основном связан с инфицированием молодых людей, которые, как показали исследования, имеют меньший риск смертельного исхода или тяжелых последствий для здоровья в случае заболевания COVID-19.

Ведущие британские эксперты предупредили, что рост числа инфицированных связан с увеличением количества тестов в сильно пострадавших районах, при этом количество госпитализаций и смертность не увеличивались. Локальные блокировки уже введены в Манчестере и Лестере. Количество людей, которые могут присутствовать на свадьбах, гражданских церемониях и похоронах, ограничено членами семьи и близкими родственниками, но в количестве не более 20 человек. В местных ресторанах рекомендуется не допускать посетителей и обслуживать только тех, кто сделал онлайн-заказ, при этом за столиком могут находиться не более шести клиентов. Чиновники не стали вводить полную локальную блокировку и закрывать предприятия. Это, предупреждали местные власти, стало бы "настоящей катастрофой" для фирм, которые и без того борются с тяжелыми последствиями пандемии. В Нортгемптоне тем временем в пятницу на две недели была закрыта фабрика по производству сэндвичей, почти 300 рабочих которой заразились коронавирусом. Все эти сотрудники и члены их семей должны находиться на карантине на две недели, иначе им грозит крупный штраф.

Премьер-министр Борис Джонсон в июле заявил, что фактически исключает возможность второй изоляции в масштабах всей страны, которая может окончательно обрушить британскую экономику. По данным MailOnline, долг государственного сектора в Британии впервые в истории превысил отметку в два триллиона фунтов стерлингов после того, как правительство было вынуждено занять миллиарды, чтобы удержать на плаву корпоративный сектор страны, сильно пострадавший во время пандемии коронавируса.