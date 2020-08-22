В Японии зафиксировали падение неизвестного небесного тела

Падение неизвестного небесного тела было зафиксировано в ряде мест в Токио и других префектурах района Канто, сообщает издание "Иомури".

Очевидцы заметили светящийся объект в пятницу около 22.30 по местному времени. Яркий светящийся шар пересек небосклон справа налево и погас над земной поверхностью. Это событие засняли на мобильные телефоны, видеорегистраторы автомобилей, в частных домах в японской столице, а также в соседней префектуре Канагава и регионе Яманаси.

Специалисты не могут дать объяснения случившемуся. По одной из версий, это может быть фрагмент метеорита. Так уже было 2 июля в префектуре Тиба. А в ноябре 2017 года над Японией пронесся "огненный шар", который был заснят на камеру. Исследователь Национальной астрономической обсерватории Хитоси Ямаока полагает, что это была часть астероида, сгоревшая в атмосфере Земли, информирует телерадиостанция BBC.