В Италии впервые с мая более тысячи людей заразились COVID-19 за сутки

Свыше тысячи случаев заражения коронавирусом зарегистрировали за сутки в Италии впервые с 12 мая, сообщает министерство здравоохранения республики.

Больше всего инфицированных обнаружено в столичном регионе Лацио - 215. Далее следуют северные области Ломбардия (185) и Венето (160). При этом 45% заразившихся вернулись с отдыха на острове Сардиния. Граждане не соблюдали ограничений, что привело к локальным вспышкам заболевания. Всего за сутки зарегистрировано 1071 случай заражения.

Италия является одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран Европы. Властям удалось сдержать вспышку после пика смертности в период с марта по апрель. Однако в течение последнего месяца наблюдался устойчивый рост числа инфекций. Эксперты связывают это с праздниками и ночной жизнью, информирует Reuters.