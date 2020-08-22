В Минздраве опровергли возможность заказа вакцины от COVID-19 через интернет

В Сети появились сайты, предлагающие сделать предзаказ на вакцину от коронавируса. Но проведение прививки будет возможно только в мед учреждениях - все предложения в интернете ложные, сообщили в Минздраве.

- Все предложения о предзаказе и продаже вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции "Гам-КОВИД-Вак", разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, не соответствуют действительности и являются, по сути, фейковыми, - сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. - Многочисленные объявления с предложением внести предоплату за вакцину, размещенные на данный момент в сети Интернет, могут носить мошеннический характер. Мы призываем граждан не пользоваться услугами индивидуальных предпринимателей и организаций, предлагающих вакцину на продажу или платную вакцинацию от коронавируса - это может повлечь как материальный ущерб, так и ущерб здоровью.

Кузнецов уточнил, что распределять поставки вакцины от COVID-19 по решению правительства будет Минздрав. "В настоящее время разворачивается ее производство на нескольких производственных площадках. Мы ожидаем поступления от разработчика пакета документов о проведении большого пострегистрационного клинического исследования," - заявил чиновник.