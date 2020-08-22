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22.08.2020 16:11
Рубрика: Культура

В Подмосковье откроются "Джазовые сезоны" Игоря Бутмана

Текст: Александр Алексеев
22 и 23 августа в Подмосковье стартует сезон музыкальных фестивалей на открытом воздухе. Границы между большинством стран по-прежнему закрыты из-за COVID-19, но на VI "Джазовых сезонах" выступят артисты и из США, Кубы, Бразилии, Доминиканской республики… О том, как удалось этого добиться, рассказал сам Игорь Бутман - главный вдохновитель и продюсер этого престижного open-air в Горках Ленинских.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

- Несмотря на существующие ограничения, у нас остается возможность назвать и этот фестиваль международным, потому что у нас будут артисты и из Бразилии, и из Кубы, из Доминиканской Республики и США, которые по тем или иным причинам остались в России, - сообщил Игорь Бутман. - Мы постарались подготовить хорошую программу: очень приятно, что у таких популярных звезд мирового масштаба, прекрасно исполняющих джаз, как Лариса Долина и Сергей Мазаев, нашлось время присоединиться к нашему фестивалю - они выступят в Ленинских Горках с Московским джазовым оркестром.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Конечно, обозревателя "РГ" интересовали и подробности, в частности, зарубежные артисты и группы. Бутман рассказал и о них:

- Два коллектива - кубинский и бразильский - выступят в первый день, 22 августа: Carlos Hechavarria и Jazz Park - кубинцы, некоторые из них живут в России, другие остались в нашей стране, пока отменены рейсы в Гавану. Бразилию представит квартет музыканта по имени Joander Santos. А 23 августа споет замечательная певица Fantini - мы можем называть ее австралийской, доминиканской или американской. Когда началась пандемия, она осталась в России и теперь выступит со своей группой на "Джазовых сезонах".

Конечно, знаменитый саксофонист, композитор и продюсер, напомнил и о премьерах:

- В воскресенье Сергей Мазаев вместе с Московским джазовым оркестром покажут новую программу. А накануне мы представим группу Plank"s"Tone, которая победила в нашем карантинном онлайн-конкурсе #STAYHOMEJAZZCHALLENGE.

Кстати

Как обычно, помимо музыки на "Джазовых сезонах" предусмотрена и большая культурно-спортивная программа. Впервые партнером фестиваля станет Академия хоккея Вячеслава Фетисова, под открытым небом уже построена тренировочная площадка для юных любителей хоккея.

Также впервые появится Музыкальный шатер от компании Музторг. Поиграть на предоставленных в шатре музыкальных инструментах удастся вдоволь!

Дословно

Полная программа фестиваля

22 августа

  • Игорь Бутман, Лариса Долина и Московский джазовый оркестр
  • Трио Олега Аккуратова
  • Plank"s"Tone
  • Joander Santes Quartet
  • Carlos Hechevarria и Jazz Park

23 августа

  • Игорь Бутман, Сергей Мазаев и Московский джазовый оркестр
  • Fantine и ее группа
  • Квинтет Евгения Побожего
  • Иннокентий Иванов (вибрафон) и SeemForJazz
  • Квартет Олега Бутмана
В регионах Культура Музыка Джаз Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Музыка с Александром Алексеевым Гид-парк

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