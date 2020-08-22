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22.08.2020 09:15
Рубрика: Общество

В России отмечается День Государственного флага

22 августа в России отмечается День Государственного флага. Праздник был установлен в 1994 году на основании указа президента.

Впервые триколор был поднят в царствование Петра I на русском военном корабле "Орел". До XIX века он оставался, в основном, принадлежностью флотской культуры. Официально трехцветный флаг был утвержден в 1896 году перед коронацией Николая II.

Фото: Пресс-служба Калининградского янтарного комбината
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Тогда же цвета получили толкование: белый - цвет свободы и независимости, синий - цвет Богоматери, покровительницы России, красный - "державность". Сейчас цвета неофициально трактуются следующим образом: белый - мир, чистота; синий - цвет веры и постоянства; красный - энергия, сила, кровь, пролитая за Отечество.

В этом году, несмотря на ограничения из-за COVID-19, в регионах подготовлена разнообразная программа. Например, сегодня в Москве на Останкинской башне (как и на других российских телебашнях) будет включена праздничная художественная подсветка.

Общество Ежедневник Праздники 22 августа - День Государственного флага России РГ-Видео

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