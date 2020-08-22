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22.08.2020 07:07
Рубрика: Происшествия

В Забайкалье утонули две школьницы

Текст: Анна Бондаренко

Следователи СК РФ по Забайкальскому краю начали проверку по факту гибели двух несовершеннолетних девушек, утонувших в Ингодинском районе Читы, сообщает официальный сайт ведомства.

По предварительным данным, две девочки, 14 и 15 лет, приехали в гости к своему дяде. Они пошли купаться в ближайший водоем, который находится в 200 метрах от станции Песчанка. Во время купания одна из них стала тонуть и утянула за собой вторую, бросившуюся ей на помощь.

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К настоящему времени водолазы МЧС достали оба тела. Осмотревшие их следователи не нашли признаков насильственной смерти. Тела направлены на экспертизу, которая назовет причину гибели.

Помимо этого, следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край

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