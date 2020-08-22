ВЦИОМ: Более 40% жителей России готовы сделать прививку от коронавируса

Россияне верят в эффективность и безопасность первой российской вакцины от COVID-19. И более 40% жителей страны уже готовы сделать прививку от коронавируса, рассказал на молодежном форуме "Территория смыслов", который проходит в Подмосковье, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на форуме.

По его словам, 42% россиян готовы к прививке. 52% не готовы. "Интересный кейс для осмысления, в каком состоянии наше общество сегодня находится. С одной стороны, мы все боимся и хотим, конечно же, этот страх снять. Хотим получить гарантию не заразиться. Как? Для этого, конечно, надо вакцинироваться. Тем не менее большинство вакцинироваться не планируют. Почему? Боятся, не верят, опасаются", - приводит слова Федорова агентство ТАСС.

Первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции была зарегистрирована в России и получила название "Спутник V".

Она относится к поколению инновационных - это векторная двухкомпонентная вакцина. "Векторная" означает, что для доставки генетической информации коронавируса SARS-CoV-2 в организм используется носитель на основе другого вируса. Это и есть "вектор", в который встроен крошечный фрагмент генома, воздействующего на белок S коронавируса - те самые знаменитые "шипы" на поверхности "короны". Два компонента вакцины - это два немного отличающихся штамма из обширного семейства аденовирусов - ученые выбрали те, которые легко проникают в организм человека, но абсолютно безвредны.

По словам разработчиков, вакцина может защищать организм человека в течение не менее двух лет.