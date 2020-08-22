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22.08.2020 15:11
Рубрика: Общество

ВЦИОМ: Около 60% россиян не исключают второй волны коронавируса

Текст: Ольга Игнатова
Большинство россиян считают, что осенью не удастся избежать второй волны коронавируса. Об этом на молодежном форуме "Территория смыслов" заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи / ТАСС
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"Будет или не будет вторая волна? Скорее всего, второй волны у нас не будет. Так считают только 30% опрошенных. Большинство - 58% - полагают, что все-таки она будет. Более того, эта доля за последний месяц существенно выросла - с 52% до 58%", - цитирует Федорова агентство ТАСС.

Большинство ученых склоняются к мнению, что определенный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией осенью и зимой все-таки произойдет.

Но насколько он будет интенсивным, предсказать никто не берется. Во многом это зависит от самих жителей той или иной страны. Так, например, представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович пояснила "Российской газете", что люди могут контролировать распространение вируса.

"По сути каждый из нас несет ответственность, и чем больше мы знаем о вирусе (как он передается) и адаптируем свое "нормальное" поведение, чтобы сделать себя, свои семьи и все общество более безопасными, тем выше вероятность того, что мы сможем предотвратить и контролировать вторую и возможные последующие "волны", - пояснила "Российской газете" представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. - Если мы сможем контролировать отдельные случаи, то они не перерастут в новую вспышку". Она напоминает, что ученые ежедневно узнают новые факты о вирусе, нарабатываются эффективные практики лечения, а также знания о слабых местах в ответных действиях, предпринятых за последние месяцы.

В то же время она добавляет, что очень важно не допустить расползания инфекции от каких-то местных очагов ее появления. Иначе опять появится опасность заразиться в любом общественном месте.

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