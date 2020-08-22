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Рубрика: В мире

Власти Калифорнии объявили об эвакуации 119 тысяч человек из-за пожаров

В США власти штата Калифорния распорядились эвакуировать десятки тысяч жителей, домам которых угрожают природные пожары. Об этом в пятницу заявил губернатор Гэвин Ньюсом.

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По его словам, уведомления об эвакуации, которые разослали 119 тысячам граждан, необходимо воспринимать со всей серьезностью, пишет ТАСС. Между тем, по сведениям агентства Associated Press, данный показатель превышает уже 140 тысяч человек.

Местные власти сообщают, что количество очагов природных пожаров на севере Калифорнии возросло с 367 до 560. Выгорело уже 312 тысяч гектаров. На борьбу с огнем мобилизованы более 12 тысяч пожарных, задействованы свыше тысячи автомобилей, более ста вертолетов и самолетов.

Природные пожары уже унесли жизни шести человек. С 18 августа в штате объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за аномальной жары и пожаров.

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