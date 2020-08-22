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22.08.2020 18:26
Рубрика: В мире

Во Всемирной продовольственной программе прогнозируют сильный голод в мире

Текст: Александр Саможнев

В мире может начаться голод "библейских масштабов" в связи с пандемией коронавируса, заявил глава Всемирной продовольственной программы (ВПП), которая входит в систему ООН, Дэвид Бисли.

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По его словам, прогноз о росте на 80% числа людей, испытывающих недостаток в продовольствии, то есть со 140 миллионов до пандемии до 270 до конца года, говорит о настоящей катастрофе. "Мы оказались перед риском голода библейских масштабов", - заявил Бисли, чьи слова приводит ТАСС.

При этом наибольшие опасения вызывает ситуация в Латинской Америке, где число голодающих может вырасти на 269%. В Восточной и Центральной Азии рост числа людей, испытывающих нехватку еды, может составить 135%, а в Южной Африке - 90%. Во многих из этих стран ВПП является единственной надеждой на выживание.

В ООН также прогнозируют, что из-за пандемии около 71 миллиона граждан окажутся в нищете.

В мире Международные организации ООН Пандемия коронавируса COVID-19

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