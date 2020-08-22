ВОЗ дала прогноз, когда завершится пандемия коронавируса

Справиться с пандемией коронавирусной инфекции удастся менее чем за два года, считает гендиректор ВОЗ доктор Тедрос Габреисус. Глава ВОЗ заявил об этом на брифинге в Женеве.

Он сравнил нынешнюю пандемию SARS-CoV-2 с пандемией "испанки", когда с 1918 по 1920 годы, по разным оценкам, от нового типа гриппа умерли от 50 до 100 миллионов человек.

"У нас есть уязвимости, связанные с глобализацией, большей интенсивностью связей людей, но есть и преимущества, заключающиеся в лучших технологиях. Поэтому мы надеемся покончить с нынешней пандемией менее чем за два года", - считает глава ВОЗ.

В ВОЗ рассчитывают на использование доступных инструментов защиты (социальное дистанцирование, маски) и на появление новых - вакцин. "Мы сможем, я думаю, уложиться в более короткие сроки, чем при гриппе в 1918 году", - заключил доктор Габреисус.