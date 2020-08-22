Врач назвал оптимальную продолжительность сна для пожилых людей

Восемь часов в день - именно столько, не больше и не меньше - нужно спать пожилым людям. Отклонение нормы в любую сторону чревато серьезными рисками для здоровья.

Об этом радио Sputnik рассказал кардиолог Владимир Хорошев. Восьмичасовой сон - это "золотой стандарт" для людей любого возраста, считается, что столько времени нужно для полного восстановления организма. Однако молодые могут иногда позволить себе более продолжительную фазу бодрствования. Их организм относительно легко справляется с последствиями недосыпа.

Но начиная примерно с 55-60 лет к режиму сна нужно относиться с полной ответственностью. Нехватка отдыха рано или поздно повлечет за собой проблемы с мозгом, сердцем, печенью и желудком - внутренним органам попросту будет не хватать ресурсов для нормальной работы, а восстанавливаются они как раз во сне.

Переизбыток отдыха для пожилых также опасен. Появление свободного времени после выхода на пенсию часто приводит к тому, что люди начинают спать девять, десять или даже одиннадцать часов. Но проведенные ранее исследования показали: такой режим повышает опасность атеросклеротического поражения головного мозга или энцефалопатии. По сути это прямая дорога к старческому слабоумию.