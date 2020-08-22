Вышел финальный трехминутный трейлер "Довода" Кристофера Нолана

Фантастическая лента Кристофера Нолана "Довод", чехарда с датой премьеры которого в какой-то момент стала напоминать скверный анекдот, обзавелась впечатляющим трехминутным финальным трейлером.

Ролик опубликован на YouTube-канале компании Warner Bros. Pictures и практически не дает поводов сомневаться, что томительные ожидания картина оправдает.

Протагонист "Довода" в исполнении Дэвида Джона Вашингтона, борясь за спасение планеты от Третьей мировой в составе таинственной организации "Посмертие", путешествует по сумеречному миру международного шпионажа. Но вскоре его миссия выходит за пределы существующего хода вещей - он сталкивается с Инверсией, технологией управления временем.

В других ролях: Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Аарон Тейлор-Джонсон, Кеннет Брана, Майкл Кейн, Эндрю Ховард, Фиона Дуриф.

В российских кинотеатрах картина с 205-миллионным бюджетом стартует уже 26 августа.