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Вышел финальный трехминутный трейлер "Довода" Кристофера Нолана

Новости
    22.08.2020, 17:07
Текст:   Олег Усков

Фантастическая лента Кристофера Нолана "Довод", чехарда с датой премьеры которого в какой-то момент стала напоминать скверный анекдот, обзавелась впечатляющим трехминутным финальным трейлером.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Ролик опубликован на YouTube-канале компании Warner Bros. Pictures и практически не дает поводов сомневаться, что томительные ожидания картина оправдает.

Протагонист "Довода" в исполнении Дэвида Джона Вашингтона, борясь за спасение планеты от Третьей мировой в составе таинственной организации "Посмертие", путешествует по сумеречному миру международного шпионажа. Но вскоре его миссия выходит за пределы существующего хода вещей - он сталкивается с Инверсией, технологией управления временем.

В других ролях: Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Аарон Тейлор-Джонсон, Кеннет Брана, Майкл Кейн, Эндрю Ховард, Фиона Дуриф.

В российских кинотеатрах картина с 205-миллионным бюджетом стартует уже 26 августа.

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