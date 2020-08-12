"Довод" Кристофера Нолана покажут в России раньше запланированной даты

Премьеру кинокартины "Довод" снова перенесли, но на этот раз на более раннюю дату. Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".

Старт проката теперь запланирован на 3 сентября - в этот же день начинается показ "Мулан" от Disney. До этого фильм должен был выйти в российских кинотеатрах 10 сентября.

В итоге, отечественные зрители смогут ознакомиться с лентой Кристофера Нолана с минимальной задержкой после мировой премьеры - в ряде стран картину начнут показывать уже 26 августа. В общей сложности это уже пятый перенос премьеры "Довода" в России. Изначальная дата выпуска проекта - 17 июля.