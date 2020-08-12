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"Довод" Кристофера Нолана покажут в России раньше запланированной даты

Новости
    12.08.2020, 13:35
Текст:   Богдан Бобров

Премьеру кинокартины "Довод" снова перенесли, но на этот раз на более раннюю дату. Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".

Фото: www.kinopoisk.ru
Названы даты премьер "Новых мутантов" и "Мулан" в России

Старт проката теперь запланирован на 3 сентября - в этот же день начинается показ "Мулан" от Disney. До этого фильм должен был выйти в российских кинотеатрах 10 сентября.

В итоге, отечественные зрители смогут ознакомиться с лентой Кристофера Нолана с минимальной задержкой после мировой премьеры - в ряде стран картину начнут показывать уже 26 августа. В общей сложности это уже пятый перенос премьеры "Довода" в России. Изначальная дата выпуска проекта - 17 июля.

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